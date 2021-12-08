Hindistan’da askeri helikopter düştü!

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Ülkenin yerel bir basın kaynağından alınan bilgilere göre, Savunma Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, kurmayları ve bazı aile üyeleri, Tamil Nadu'da Coimbatore ile Sulur arasında düşen Mi serisi helikopterdeydi.

ARAÇTA 14 KİŞİ VARDI

Araçta 9 kişinin olduğu belirtilirken, kaynaklar, yakındaki üslerden arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü." ifadelerine yer verildi.