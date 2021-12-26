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Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:28

Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlama: 6 ölü

AA
Hindistan’da bir fabrikanın buhar kazanının patlama: 6 ölü

Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanı patladı. Patlama nedeniyle 6 kişi öldü, 6 kişi ise yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Eyalete bağlı Patna bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki sanayi bölgesindeki gıda fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevre bina ve evlerde küçük çaplı hasarlar oluştu. Olayda 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Arama kurtarma ve acil yardım ekipleri fabrikada çalışmalarını sürdürürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, patlamanın sebebinin henüz bilinmediği ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'da yetersiz güvenlik tedbirleri sebebiyle sıklıkla yangın ve patlamalar meydana geliyor.

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Hindistan'da bir fabrikanın buhar kazanının patlama: 6 ölü
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