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Giriş Tarihi: 7.5.2023 22:28

Hindistan’da facia! Alabora olan teknedeki 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da 40 kişinin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Hindistan’da facia! Alabora olan teknedeki 16 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram'da içerisinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazada, en az 16 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 12'sinin kimliğinin belirlendiğini ifade ederek, can kaybının artabileceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, ailelere tazminat ödeneceğini açıkladı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Hindistan’da facia! Alabora olan teknedeki 16 kişi hayatını kaybetti
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