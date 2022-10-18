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Giriş Tarihi: 18.10.2022 11:37

Hindistan'da feci kaza! Helikopter düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

İHA
Hindistan’da feci kaza! Helikopter düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Hintli hacıları taşıyan helikopter düştü. Yaşanan kaza nedeniyle 2'si pilot 6 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Özel Aryan Uçuş Şirketi'ne ait bir helikopter düştü. Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP) tarafından yapılan açıklamada, Kedarnath bölgesinden hareket eden helikopterin Hintli hacıları taşıdığı ve Garud Chatti yakınlarında düştüğü belirtildi.

Hindistan'da helikopter düştü: 6 ölü | Video

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ITBP, 2'si pilot toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kurtarma operasyonlarının ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet Afet Müdahale Gücü ve bölge yönetimine bağlı ekipler yardım ve kurtarma çalışmaları nedeniyle olay yerinde" ifadelerini kullandı.


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Hindistan'da feci kaza! Helikopter düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
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