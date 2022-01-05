Hindistan’da katliam gibi kaza! En az 16 ölü...

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.
SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ İFADE ETTİLER
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.