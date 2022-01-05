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Giriş Tarihi: 5.1.2022 15:17

Hindistan'da katliam gibi kaza! En az 16 ölü...

İHA
Hindistan’da katliam gibi kaza! En az 16 ölü...

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde katliam gibi bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ İFADE ETTİLER

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

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Hindistan'da katliam gibi kaza! En az 16 ölü...
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