Hindistan’da Müslümanlar korku içinde

Hindistan'ınGurugram bölgesinde, aşırı milliyetçi Hindu gruplarının Müslümanlara ait işyerlerini ve bir camiyi ateşe verip bir imamı öldürmelerinin ardından yeni şiddet olaylarından endişe ediliyor. Al Jazeera'ye göre Hindu çetelerin faili olduğu şiddet olayları devam ediyor. Bölgedeki toplumsal şiddet olaylarında 4 kişinin yaşamını yitirmesi ve 23 kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından sokağa çıkma yasağı, güvenlik güçlerinin takviyesi ve internetin askıya alınması gibi önlemlere rağmen radikal Hindu gruplar Gurugram ve Sohna gibi kasabalarda Müslümanlara ait dükkânlara, mülklere ve ibadet yerlerine saldırılar düzenlemeye devam etti.