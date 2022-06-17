Hindistan’da ortalık karıştı: Ölü ve yaralılar var! ’Bu aptalca bir adım’

Agnipath planı, ordunun yapısını zayıflatabileceği ve ulusal güvenlik için ciddi sonuçlara neden olabileceğini söyleyen bazı askeri uzmanlar tarafından eleştiriler aldı. Emekli Tümgeneral Sheonan Singh, reform hakkında yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin verimliliğini etkileyebilecek aptalca bir adım." ifadesini kullandı.

Öte yandan bazı uzmanlar, söz konusu planın Hindistan güçlerini modernize etmeye yardımcı olabileceğini ve orduya fayda sağlayacağını savundu.

Federal hükümet ise protestocuları yatıştırmak amacıyla 23 yaşına kadar olan adayların program kapsamında ilk yıl içinde başvurabileceğini duyurdu.