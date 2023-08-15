Hindistan’da sel ve toprak kaymaları büyük hasara yol açtı

Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkisini sürdürüyor. Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle eyalette yaklaşık 55 kişinin öldüğünü bildirdi.
Sukhu, ölü sayısının artmasından korktuğunu belirterek, arama kurtarma ve restorasyon çalışmalarının "canla başla" devam ettiğini söyledi. Eyalet polisi, Bhakra Barajı'ndaki su hacminin önemli ölçüde artması nedeniyle nehir kıyılarında yaşayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Himaçal Pradeş Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi de eyalette yüzlerce yolun ulaşıma kapandığını duyurdu.