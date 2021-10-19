Hindistan’da sıra dışı gelin arabası! Düğünlerine böyle gittiler

Hindistan, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güneyinde bulunan Kerala eyaletini etkisi altına alan aşırı yağmurlar, bölge genelinde sel ve heyelanı da beraberinde getirdi.
KAZANA BİNİP GİTTİLER
Son 4 gündür, eyalet genelindeki birçok bölgede sel ve heyelan nedeniyle büyük hasar meydana gelirken, taşan nehirler ve çamur kütleleri en az 27 kişinin ölümüne neden oldu.
Yetersiz teknik donanım nedeniyle felaketin izlerinin silinemediği ülkeden, sıra dışı görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.
Kerala'da yeni ev bir çift, düğünlerine gitmek için sular altındaki sokaklardan geçmek zorunda kaldıktan sonra ilginç bir çözüm buldu.
Chengannur'da bulunan bir hastanede çalışan, Akash ve Aishwarya isimli çift, dev bir yemek kazanına binerek düğün törenlerine ulaştı.
Tapınakta gerçekleştirecekleri düğün törenlerine kadar suların çekileceğini uman çift, sabaha kadar değişmeyen şartlar sonrası yakınlardaki bir aşevinden yardım istedi. Burada bulunan yemek kazanlarından birini ödünç alan çift, kazanı tekne gibi kullanarak tören yerine gitti.
Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video
Bu esnada kendilerine eşlik eden fotoğrafçılarının anbean kayıt altına aldığı çiftin o anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık paylaşıldı.