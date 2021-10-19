Hindistan’da sıra dışı gelin arabası! Düğünlerine böyle gittiler

Chengannur'da bulunan bir hastanede çalışan, Akash ve Aishwarya isimli çift, dev bir yemek kazanına binerek düğün törenlerine ulaştı.

Tapınakta gerçekleştirecekleri düğün törenlerine kadar suların çekileceğini uman çift, sabaha kadar değişmeyen şartlar sonrası yakınlardaki bir aşevinden yardım istedi. Burada bulunan yemek kazanlarından birini ödünç alan çift, kazanı tekne gibi kullanarak tören yerine gitti.

Hintli çift, su basmış sokaklarda tencerenin içinde düğünlerine gitti | Video

Bu esnada kendilerine eşlik eden fotoğrafçılarının anbean kayıt altına aldığı çiftin o anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık paylaşıldı.