Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Akola bölgesinde dün gece saatlerinde ayin sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle bir tapınaktaki teneke yapının üzerine 100 yıllık ağaç devrildi. Yapının altında kalanlar çevredekiler ve görevliler tarafından çıkarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldığı 5'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Hindistan'da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video

Maharashtra Eyalet Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek hükümetin ailelere tazminat ödeyeceğini duyurdu.