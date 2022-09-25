Hindistan’da yağmur ve yıldırım 36 can aldı

Hindistan'ınUttar Pradeş eyaletinde dün aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu yaklaşık 24 kişi öldü Yine eyalet genelinde yıldırım isabet eden 12 kişi hayatını kaybetti. Eyalette son beş gün içinde 39 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirilirken, eyalet hükümeti insanların fırtına sırasında kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda yeni yönergeler yayımladı. Hindistan'da 2016'da yıldırım düşmesi sonucu 1489 kişinin öldüğü kaydedilirken, bu sayı 2021'de 2 bin 869'a yükseldi.