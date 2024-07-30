Hindistan’daki heyelanda can kaybı 108’e yükseldi

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında can kaybı arttı.

Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan yaptığı açıklamada, Wayanad bölgesinde meydana gelen heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 108'e yükseldiğini belirterek, "Felaket 108 kişinin hayatını kaybetmesine, 128 kişinin de yaralanmasına neden oldu" dedi.

Eyaletteki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, toprak kayması sonucunda 400 ila 500 evin yıkıldığı tahmin ediliyor.