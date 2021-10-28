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Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:01

Hindistan’dan Çin’e gözdağı! Balistik füze fırlattılar

AA
Hindistan’dan Çin’e gözdağı! Balistik füze fırlattılar

Aralarındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle gergin ilişkilere sahip olan Hindistan ve Çin arasında, yeni bir gerginliğin fitili ateşlendi. Hindistan’ın, Çin’in tamamını vurabilecek kapasiteye sahip olan nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzeyi test ettiği bildirildi.

Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu. Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki bir adadan fırlatılan, 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzenin testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

"ÇİN'İN TAMAMINI VURABİLİR"

Açıklamada, füze denemesinin, "güvenilir asgari caydırıcılık politikasına" uygun olduğu ifade edildi.

Balistik füze Agni-5'in Çin'in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

SINIR HATTI BELİRSİZLİĞİ

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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Hindistan’dan Çin’e gözdağı! Balistik füze fırlattılar
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