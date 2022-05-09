Hindistan’ı karıştıran olay! Engelli genç uçağa alınmadı

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi yaptığı açıklamalada bu kararı yolcularının güvenliği için aldığını, aileyi otelde konaklatarak rahat ettirdiğini de ailenin ertesi sabah gidecekleri yere uçtuklarını söyledi. Yapılan açıklamada, "Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Çalışanları ve müşterilerle birlikte her ay 75 binden fazla özel yolcu şirketimiz ile uçuyor" denildi.