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Giriş Tarihi: 9.5.2022 17:07

Hindistan'ı karıştıran olay! Engelli genç uçağa alınmadı

Hindistan’ı karıştıran olay! Engelli genç uçağa alınmadı

Hindistan'ın Ranchi Havaalanı'nda yaşanan bir olay ülkeyi ayağa kaldırdı. Engelli olan bir çocuk, 'panik yaptığı' gerekçesiyle uçağa alınamadı. Ailesinin ve diğer yolcuların ısrarına aldırış etmeyen havayolu şirketi ise açıklama yaparak kararının arkasında durduğunu söyledi. Gelen tepkiler üzerine Bakanlık soruşturma başlattı.

Hindistan'ın Ranchi Havaalanı'nda, uçak firması yetkilileri cumartesi günü yaşanan olayda, panik halinde olduğu görülen bir engelli genci uçağa bindirmek istemedi. Sosyal medya üzerinden yaşananları anlatan bir yolcu, "Çocuk uçağa binmeden önce gözle görülür bir şekilde sıkıntılı görünüyordu. Ancak daha uçağın kalmasına 1 saat vardı. Anne-babası onu kucaklayarak sakinleştirdi" dedi.

"RİSK OLUŞTURUYOR"

Ancak yine de çocuk uçağa alınmadığı ve şirket personeli 'çocuk sakinleşip normale dönmezse' diğer yolcular için risk oluşturduğu gerekçesiyle çocuğu uçağa almayacaklarını söyledi.

YOLCULARDAN TEPKİ

Uçaktaki diğer yolcular ve çocuğun anne-babası karara tepki gösterdi. Başka yolcular aileye yardım teklif etti. Hatta bir yolcu doktor olduğunu ve uçakta çocuğa yardım edebileceğini de söyledi.

CİDDİ TEPKİ TOPLADI

Ancak iddiaya göre havayolu müdürü çocuğun 'kontrol edilemez' olduğunu söyledi. Yaşanan bu olay büyük bir öfkeye yol açtı ve ciddi bir tepki topladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Havayolu şirketi yaptığı açıklamalada bu kararı yolcularının güvenliği için aldığını, aileyi otelde konaklatarak rahat ettirdiğini de ailenin ertesi sabah gidecekleri yere uçtuklarını söyledi. Yapılan açıklamada, "Yolculara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz. Çalışanları ve müşterilerle birlikte her ay 75 binden fazla özel yolcu şirketimiz ile uçuyor" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Havayolu şirketine duyulan öfkenin büyümesi üzerine Hindistan Havacılık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

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Hindistan'ı karıştıran olay! Engelli genç uçağa alınmadı
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