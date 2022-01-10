Hindistanlı Kovid’in ismiyle başı dertte

İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Günlük hayatında sürekli olarak bu nedenden dolayı sorun yaşadığını söyleyen Kaapor, yine de ismini değiştirmek istemediğini belirtti. Kovid, annesinin doğumundan çok çok önce verdiği bu karara saydı duyuyor.