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Giriş Tarihi: 10.1.2022 17:00 Son Güncelleme: 10.1.2022 17:20

Hindistanlı Kovid'in ismiyle başı dertte

Hindistanlı Kovid’in ismiyle başı dertte

Hindistan'da yaşayan Kovid Kaapor'un adıyla başı dertte. Pandemiden sonra Kovid ismini duyan herkesin kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen adam alay konusu olduğunu belirtti.

Kovid Kaapor, Hindistan'da yaşıyor. Korona pandemisi başladığından beri ismiyle başı dertte. Yakın çevresi tarafından bile alay konusu olan adam isyan bayrağını çekmiş durumda.

ALAY KONUSU OLUYOR

Kaapor kahve dükkanında bile alay konusu olduğunu söyleyerek, "Ne zaman kahve için adımı söylesem kahveci gülerek adımı yazıyor. O nedenle artık sahte isim kullanıyorum" dedi.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Günlük hayatında sürekli olarak bu nedenden dolayı sorun yaşadığını söyleyen Kaapor, yine de ismini değiştirmek istemediğini belirtti. Kovid, annesinin doğumundan çok çok önce verdiği bu karara saydı duyuyor.

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Hindistanlı Kovid'in ismiyle başı dertte
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