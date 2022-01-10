Hindistanlı Kovid’in ismiyle başı dertte

Kovid Kaapor, Hindistan'da yaşıyor. Korona pandemisi başladığından beri ismiyle başı dertte. Yakın çevresi tarafından bile alay konusu olan adam isyan bayrağını çekmiş durumda.
ALAY KONUSU OLUYOR
Kaapor kahve dükkanında bile alay konusu olduğunu söyleyerek, "Ne zaman kahve için adımı söylesem kahveci gülerek adımı yazıyor. O nedenle artık sahte isim kullanıyorum" dedi.
İSMİNİ DEĞİŞTİRMEYECEK
Günlük hayatında sürekli olarak bu nedenden dolayı sorun yaşadığını söyleyen Kaapor, yine de ismini değiştirmek istemediğini belirtti. Kovid, annesinin doğumundan çok çok önce verdiği bu karara saydı duyuyor.