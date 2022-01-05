Hintli tarihçiden, sömürü düzeni hakkında yankı uyandıran sözler: Batının bize borç verdiği kendi paramız...

ABD-ÇİN İLİŞKİSİYLE İLGİLİ

ABD dünya nüfusunun yüzde 4 ya da 5'ine sahip ama dünyanın kaynaklarının yüzde 25'ini de ABD kullanıyor. Üretiminizi Çin'e taşıyorsunuz. Ama sonra "Çin karbon kirliliği yayıyor" diyorsunuz. Çin sizin sorunlarınızı, civatalarınızı, telefonlarınızı üretiyor. Deneyin bakalım kendi ürünlerinizi kendi ülkenizde üretmeyi sonrasında karbon emisyonunun nasıl arttığını görün.

"BİZE BORÇ VERDİNİZ AMA O PARA BİZİM PARAMIZDI"

Bize ders vermeyi seviyorsunuz. Çünkü siz sömürü mantığını seviyorsunuz. Bize her zaman borç verdiniz ama verdiğiniz borç aslında bizi paramızdı. IMF her zaman geldi bize dedi ki "Size para veriyoruz. Siz mi veriyorsunuz? Hayır, o bizim paramız. Bizim paramızı bize borç olarak veriyorsunuz. Sonrasında da bize nasıl yaşayacağımız hakkında ders veriyorsunuz. Bu sadece sömürü mantığı değil. Bu bir yapı ve endüstri haline geldi.

"SİZ BİZİ DİNLİYOR MUSUNUZ?

2.7 milyar insan yemek yiyemiyor. Siz insanlara tüketiminizi azaltın diyorsunuz. Bu cümle günlerce yemek yemeyen bir çocuğa sizce nasıl gelir? Uluslararası topluluklara da sesleniyorum. Biz derdimizi söylemek istiyoruz da siz bizi dinliyor musunuz?