Hintli tarihçiden, sömürü düzeni hakkında yankı uyandıran sözler: Batının bize borç verdiği kendi paramız...

İskoçya'da gerçekleştirilen bir konferansta konuşan Hintli tarihçi Vijay Prashard'ın sömürü düzeniyle ilgili olarak yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Dünyadaki düzeni anlatan tarihçi İngiltere'nin kendi ülkelerinden 45 trilyon pound çaldığını söyledi ve kendi ülkelerine verilen paraların ülkelerinden çalınan parayla verildiğini vurguladı.
İşte Hintli tarihçinin açıklamaları:
Beni Glasgow'a gelmek konusunda zorladığınız için öncelikle size teşekkür ederim. Böyle şehirlerin sokaklarında yürüdüğümde, Glasgow İngiltere'nin en önemli ikinci şehriydi. Güzel binalar... Güzel sokaklar... Harika bir şehir... 1919'da İskoçya'da bir Sovyet birliği yaratmak için bir ayaklanma oldu. Ancak başarılı olmadı. Bu gibi şehirleri gördüğüm zaman olayın diğer tarafını da düşünüyorum. Walter Benjamin'in bir ifadesi var. Her medeniyetin anıtı aynı zamanda barbarlığın anıtıdır.
"İNGİLİZLER HİNDİSTAN'DAN 45 TRİLYON POUND ÇALDI"
Bengal'deki kıtlığı düşünüyorum. Hint keneviri işçileri... Bu kenevirler Dundee şehrine Glasgow üzerinden gönderiliyordu. Yeni dünyaya Gana'dan getirilen köleler ve kazançlar Londra ve Glasgow gibi şehirlerin içine çekildi. 1765 - 1938 yılları arasında İngilizler Hindistan'dan 45 trilyon pound çaldı. Bu çalınanlarla ilgili hiçbir ödeme yapılmadı.
"BİZİM TOPRAKLARIMIZ İŞGAL EDİLİYORDU"
İngiltere, Hindistan'dan ayrıldığında okuma yazma oranımız yüzde 13'tü. Bu durum birkaç yüzyıl boyunca medeniyet olarak adlandırıldı. Ancak bu esnada bizim topraklarımız işgal ediliyordu. Siz geldiniz ve bizi kömüre bağlı bir ülke yaptınız. Sonra ayrıldınız ve şu an bizi küçümsüyorsunuz.
DÜNYA LİDERLERİNİN TAVRINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron gibi isimleri dinlediğimiz zaman onların ne kadar küçümsediklerini görüyorsunuz. Bizi 400 yıldır küçümsüyorlar. Bizi 300 yıldır, 200 yıldır küçümsüyorlar. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Siz sadece küçümsemeyi bilirsiniz. Biz sizi yendik. Bu böyle değil. Sizin sömürünüzün kalıcı koşulları var.
ABD-ÇİN İLİŞKİSİYLE İLGİLİ
ABD dünya nüfusunun yüzde 4 ya da 5'ine sahip ama dünyanın kaynaklarının yüzde 25'ini de ABD kullanıyor. Üretiminizi Çin'e taşıyorsunuz. Ama sonra "Çin karbon kirliliği yayıyor" diyorsunuz. Çin sizin sorunlarınızı, civatalarınızı, telefonlarınızı üretiyor. Deneyin bakalım kendi ürünlerinizi kendi ülkenizde üretmeyi sonrasında karbon emisyonunun nasıl arttığını görün.
"BİZE BORÇ VERDİNİZ AMA O PARA BİZİM PARAMIZDI"
Bize ders vermeyi seviyorsunuz. Çünkü siz sömürü mantığını seviyorsunuz. Bize her zaman borç verdiniz ama verdiğiniz borç aslında bizi paramızdı. IMF her zaman geldi bize dedi ki "Size para veriyoruz. Siz mi veriyorsunuz? Hayır, o bizim paramız. Bizim paramızı bize borç olarak veriyorsunuz. Sonrasında da bize nasıl yaşayacağımız hakkında ders veriyorsunuz. Bu sadece sömürü mantığı değil. Bu bir yapı ve endüstri haline geldi.
"SİZ BİZİ DİNLİYOR MUSUNUZ?
2.7 milyar insan yemek yiyemiyor. Siz insanlara tüketiminizi azaltın diyorsunuz. Bu cümle günlerce yemek yemeyen bir çocuğa sizce nasıl gelir? Uluslararası topluluklara da sesleniyorum. Biz derdimizi söylemek istiyoruz da siz bizi dinliyor musunuz?