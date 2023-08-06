Hiroşima Belediye Başkanı Matsui: Nükleer caydırıcılık başarısız oldu

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, Hiroşima Atom Bombası Saldırısı yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "G7 liderlerinin Nükleer Silahsızlanmaya ilişkin Hiroşima Vizyonu ilk kez G7'de bağımsız bir belge olarak derlenmiş ve nihai hedefin herkesin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı gerçekleştirmek olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Aynı zamanda, devletlerin güvenlik politikalarının, nükleer silahların, var oldukları ölçüde, savunma amaçlı kullanılması gerektiği de belirtilmiştir. Bununla birlikte, nükleer tehdidinde bulunan devletler olduğu gerçeği göz önüne alındığında, dünyanın dört bir yanındaki liderlerin nükleer caydırıcılığın başarısız olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleri ve bizi acı gerçeklerden ideal olana taşımak için acilen somut adımlar atmaya başlamaları gerekmektedir" dedi.

DİYALOG ÇAĞRISI

Matsui, her ülkenin liderini Hiroşima'ya davet ederek barışa ilişkin düşüncelerini dünyaya aktarmaları çağrısında bulundu. Matsui, nükleer tehditlere son verilmesi ve diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, "G7 Hiroşima Zirvesini ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarının ardından her ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının Hiroşima'yı ziyaret etmelerini ve barışa ilişkin düşüncelerini dünyaya aktarmalarını istiyoruz. Ardından, sivil toplum tarafından talep edilen idealleri gerçekleştirmek üzere, nükleer tehditlere derhal son vermeleri ve diyalog yoluyla güvene dayalı bir güvenlik rejimi inşa etmeye yönelik adımlar atmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

TARİHTEKİ İLK NÜKLEER SALDIRI

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, 6 Ağustos 1945'te ABD uçakları, Uranyum-235 tipi 'Little Boy' adlı atom bombasını Hiroşima kentine attı. Saldırıda 140 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. 'Fat Man' adındaki Plütonyum-239 tipi diğer atom bombası ise 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atıldı. Bu saldırıda ise 80 bin kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Saldırıların ardından Hiroşima ve Nagasaki kentleri yok oldu.

Bombaların atılması konusunda kararı, 12 Nisan 1945'te hayatını kaybeden ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in ardından başkan olan Harry Truman verdi.

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