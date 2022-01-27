Hırvatistan ABD ile anlaştı: Teslimat 2026’da sona erecek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ABD'den 89 "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracını alma çalışmalarının başladığını ve teslimatın 2026'da sona ereceğini belirtti.

Projenin stratejik hedefinin, Hırvatistan ile ABD arasındaki partnerlik ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Plenkovic, "Projenin toplam değeri 196 milyon 400 bin dolar. Bunun 51 milyon 100 bin doları ABD'den hibe olarak karşılanacak ve 145 milyon 300 bin dolarını ise Hırvatistan ödeyecek." ifadesini kullandı.

TESLİMAT 2023 YILINDA BAŞLAYACAK

NATO'nun bir üyesi olarak Hırvatistan'ın 2026'ya kadar bir "orta piyade tugayı" hazırlamakla yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Plenkovic, bu süreçte zorunlu olarak ABD'den 89 "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracını alma çalışmalarının başladığını ve teslimatın 2026'da sona ereceğini kaydetti.