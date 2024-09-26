Hitler konuşmaları TikTok’ta viral oluyor

Dezenformasyon üzerine çalışan sivil toplum kuruluşu Media Matters for America, Adolf Hitler'in konuşmalarının yapay zekâyla İngilizce'ye çevrilip konduğu TikTok'ta viral olduğunu ortaya koydu. Kullanıcılar sansürden kaçmak için "Avusturyalı ressam" gibi ifadeler kullanıyor. Bir videonun 1 milyon izlenmeye ulaştıktan sonra dikkat çekerek kaldırıldığı vurgulandı. "Sadece dinleyin" açıklamasıyla paylaşılan bu görüntüde Hitler'in, aslında kadın ve çocukların yaşamını kurtarmak istediğini ve başka çaresi kalmayana kadar saldırmadığını söylediği duyuluyor.