Hitlerden kaçtı ama Rusya Ukrayna savaşı onu yakaladı! Ölüme tam 4 kez meydan okumuş

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1 aydır devam ederken, CNN'de yer alan bir haber acı dolu bir bilgiyi ortaya çıkardı. Nazi Holokostu'dan kurtulan 96 yaşındaki Borys Romanchenko'nun cuma günü Ukrayna'da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.
KAMPLARDAN 4 KERE KAÇMIŞ
Harkov'da savaşta ölen Romanchenko'nun ölümü Buchenwald Toplama Kampı Anma Enstitüsü tarafından doğrulandı. Açıklamaya merhumun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da bulunan Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen'deki kampların her birinden kurtulmayı başardığı ifade edildi. Aynı zamanda Romanchenko'nun Nazi suçlarının anısına yoğun bir biçimde çalıştığu da komitenin de başkan yardımcısı olduğu söylendi.
TORUNU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Romanchenko torunu ise CNN'e konuşarak, "18 Mart'ta Saltivka yerleşim bölgesininin bombalandığını sosyal ağlardan öğrendim. Büyükbabamın tehlikede olduğunu düşündüm ancak sokağa çıkma yasağından dolayı bölgeye hemen gidemedim" dedi. Büyükbabasının evine giden genç kadın, yaşlı adamın evinin baştan aşağıya yerle bir olduğunu görmüş.