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Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:38

Hitlerden kaçtı ama Rusya Ukrayna savaşı onu yakaladı! Ölüme tam 4 kez meydan okumuş

Hitlerden kaçtı ama Rusya Ukrayna savaşı onu yakaladı! Ölüme tam 4 kez meydan okumuş

Neredeyse 1 aydır devam eden Rusya Ukrayna savaşı oldukça üzen ve talihsiz olan hikayelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi kamplarından tam 4 kere kaçmayı başaran ve Ukrayna'da yaşayan 96 yaşındaki Nazi esirinin 18 Mart'ta Harkov'daki bir bombardımanda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1 aydır devam ederken, CNN'de yer alan bir haber acı dolu bir bilgiyi ortaya çıkardı. Nazi Holokostu'dan kurtulan 96 yaşındaki Borys Romanchenko'nun cuma günü Ukrayna'da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

KAMPLARDAN 4 KERE KAÇMIŞ

Harkov'da savaşta ölen Romanchenko'nun ölümü Buchenwald Toplama Kampı Anma Enstitüsü tarafından doğrulandı. Açıklamaya merhumun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da bulunan Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen'deki kampların her birinden kurtulmayı başardığı ifade edildi. Aynı zamanda Romanchenko'nun Nazi suçlarının anısına yoğun bir biçimde çalıştığu da komitenin de başkan yardımcısı olduğu söylendi.

TORUNU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Romanchenko torunu ise CNN'e konuşarak, "18 Mart'ta Saltivka yerleşim bölgesininin bombalandığını sosyal ağlardan öğrendim. Büyükbabamın tehlikede olduğunu düşündüm ancak sokağa çıkma yasağından dolayı bölgeye hemen gidemedim" dedi. Büyükbabasının evine giden genç kadın, yaşlı adamın evinin baştan aşağıya yerle bir olduğunu görmüş.

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Hitlerden kaçtı ama Rusya Ukrayna savaşı onu yakaladı! Ölüme tam 4 kez meydan okumuş
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