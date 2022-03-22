Hitlerden kaçtı ama Rusya Ukrayna savaşı onu yakaladı! Ölüme tam 4 kez meydan okumuş

TORUNU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Romanchenko torunu ise CNN'e konuşarak, "18 Mart'ta Saltivka yerleşim bölgesininin bombalandığını sosyal ağlardan öğrendim. Büyükbabamın tehlikede olduğunu düşündüm ancak sokağa çıkma yasağından dolayı bölgeye hemen gidemedim" dedi. Büyükbabasının evine giden genç kadın, yaşlı adamın evinin baştan aşağıya yerle bir olduğunu görmüş.