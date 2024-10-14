Hizbullah askeri üssü vurdu: 67 yaralı

İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde bulunan askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısında 67 kişi yaralandı. Golani Tugayı'nın eğitim üssü olan tesiste bu sırada İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bulunduğu ve saldırıda öldüğü öne sürüldü. Ancak İsrail kaynakları iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. İsrail medyasında saldırıya ilişkin "En acı gece" yorumları yapılırken, 3 kişinin de öldüğü ileri sürüldü. Saldırıda bir kamikaze dron kullanıldığını belirten Hizbullah, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit, onurlu direnişine destek vermek, Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin saldırıyı engelleyemediğine dikkat çekildi. Bir Hizbullah temsilcisi de "Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.