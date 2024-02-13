Hizbullah duyurdu: İsrail saldırılarında can kaybı

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri ile girilen çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Ahmed Tormos'un öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 193'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.