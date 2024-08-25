Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah: Tel Aviv’e 1,5 km uzaklıktaki askeri istihbarat üsssünü hedef aldık

Son dakika haberi... Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, "İsrail topraklarının 110 kilometre içinde, Tel Aviv'e 1,5 kilometre uzaklıktaki askeri istihbarat üsssünü hedef aldık" dedi.

Nasrullah'ın açıklamalarından satır başları:

Düşmanın maddi manevi yorgunluğu devam etmekte. İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti

Saldırıyı ertelememizin nedenlerinden biri de 'tek bir hedefe mi yoksa genel bir saldırıya mı odaklansak' düşünceleriyle ortak bir plan kararlaştırma çabamızdı.

Amerikalılar saldırıların durmasını istiyor ancak etrafına saldırsın İsrail'e her türlü desteği veriyor.

Saldırının etkili ve düşman topraklarının derinliklerinde olması gerekiyordu. Bu yüzden Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri üssünü ve Mossad karargahını hedef aldık.

Glilot üssünün yanı sıra işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde ve Golan Tepeleri'nde bulunan bir dizi kışla ve askeri merkezi vurduk. Amacımız Demir Kubbe'nin füzelerini boşaltmaktı.

Bir diğer silahımız ise çoğu Glilot'a gönderilen drone'lardan oluşmakta.

Bu drone'ların sınırdan gizlice geçebilmesi için Katyuşa füzeleriyle Demir Kubbe'yi meşgul etmemiz gerekiyordu.

Hedefimiz Glilot'ta bulunan AMAN 8200 üssü idi ve füzelerimizden en az birinin oraya ulaştığını teyit ettik.