Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve karargahtaki asker ve subaylar arasında yaralananlar olduğu bilgisi geçildi.

Bir diğer açıklamada, işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan Ez-Zağura'da İsrail ordusuna ait topçu mevzilerinin füzelerle, aynı şekilde kuzeydeki El-Mıtılli bölgesinde de İsrail askerlerinin kullandığı bir binanın uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında öldürülen Hizbullah mensubu sayısının 412'ye yükseldiği bildirilmişti.