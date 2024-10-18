Hizbullah: Savaş artık yeni bir evrede

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgelere hava saldırıları devam ederken en az 6 kişi öldü ve bir cami yıkıldı. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki Sadef kentindeki işgal askerlerini drone saldırıları ile hedef aldıklarını açıkladı. Öte yandan Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusu saflarında yer alan Hizbullah, İsrail güçlerinin Lübnan'ın farklı bölgelerine başlattığı saldırıların ardından, Suriye'deki varlığını azaltarak unsurlarını tekrar Lübnan'a kaydırıyor. Hizbullah tarafından sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yapılan açıklamada da İsrail'in 70 binden fazla askeri ve yüzlerce askeri aracı cephe hatlarına yığdığı belirtilerek, "İsrail ordusu kendilerini ölümcül pusulara çeken yüzlerce Hizbullah savaşçısıyla karşı karşıya. Savaşta artık yeni bir evre" ifadeleri kullanıldı.