Hizbullah’ın ‘kalesi’ne saldırı: 3 ölü, 69 yaralı

İsrail dün akşam Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan ve Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef aldı. SİHA'dan fırlatılan 3 füzeyle vurulan er-Rabih isimli binanın 2 katı ağır hasar gördü. Saldırıda 3 kişi (biri kadın, 2'si çocuk) hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 69 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının hedefinin, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanı olduğunu bildirdi. İsrail devlet televizyonu da saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün öldüğünü öne sürdü. Ancak Lübnan güvenlik kaynakları, Şükür'ün saldırıdan sağ kurtulduğunu bildirdi. Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyor.