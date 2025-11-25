Hizbullah’ta eller misilleme için tetikte

İsrail, Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai suikastına vereceği muhtemel misillemeyi beklerken, Lübnan'a yeni saldırılar başlatmaya hazırlanıyor. İsrail basınına göre Hizbullah içerisindeki yeni genç komutanlar misilleme yapılmasını isiyor. İsrail ordusu, Hizbullah komutanına suikast sonrası, kuzeyde askeri tatbikata başladı. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürüyor. Katil İsrail, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesi şimdiye kadar 500 kez ihlal etti. Dün sabah Han Yunus'ta 4 Filistinliyi daha şehit ettiler. Ateşkesin başlamasından beri şehit edilen Filistinli sayısı 342'ye yükseldi.