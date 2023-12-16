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Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:20

Hizbullah'tan İsrail’e füzeli yanıt!

İsrail’in Gazze katliamını başlattığı günden bu yana İsrail ordusunun kirli eylemlerine karşı harekete geçen - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait askeri noktaya güdümlü füzeyle saldırdı.

AA
Hizbullah’tan İsrail’e füzeli yanıt!

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe askeri noktasının güdümlü füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Hedefin tam isabetle vurulduğu ifade edilen açıklama, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralı olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 107 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de ise 5 sivil hayatını kaybetti.

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Hizbullah'tan İsrail’e füzeli yanıt!
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