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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Hızlı yürüyenler daha uzun yaşıyor

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Hızlı yürüyenler daha uzun yaşıyor
İngiltere'ye yapılan bir araştırma, çok yavaş yürüyen insanların, hızlı yürüyenlere göre daha erken ölme olasılıklarının yüksek olduğunu ortaya koydu. Leicester Üniversitesi'nden bilim insanları, 10 yıldan fazla bir süre boyunca 400 bin Britanyalıyı takip etti. Çalışma sonucunda "hızlı yürüyenlerin" kanserden ölme ihtimalinin yavaş yürüyenlere göre %25 daha az olduğu belirlendi. Ayrıca, hızlı yürüyenlerde kalp hastalığından ölme riski de yüzde 60, diğer nedenlerden ölme riski ise yüzde 70 daha düşük olduğu görüldü. Çalışma, Kardiyovasküler Hastalıklarda İlerleme dergisinde yayınlandı.
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Hızlı yürüyenler daha uzun yaşıyor
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