Hollanda Alihan’ın heykelini dikti

Hollanda'nın önde gelen bankalarından ABN Amro Bank, farkındalık projesinde başarılı olan gençlerden Alihan Uzun'un heykelini yaşadığı Hendrik-Ido- Ambacht kasabasına dikti. Delft Teknik Üniversitesi mezunu 22 yaşındaki Alihan, 'farkındalılık" projesine imza atmış, tüm gençlerin eğitimde eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya hayal ettiğini belirtmişti. Alihan Uzun, "Projemde gençlerin eğitimde, başarıyı yakalayabilmeleri için neler yapabileceklerini kaleme aldım. Farkındalık oluşturmaya çalıştım. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum" dedi.