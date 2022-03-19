Hollanda Başbakanı Ankara’ya gelecek

HOLLANDA
Başbakanı Mark Rutte
, NATO
'nun doğu kanadının savunması için Türkiye
'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, salı günü Ankara
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşeceğini bildirdi. Hollanda Başbakanı, "Kişisel ilişkilerimiz her zaman iyi kaldı" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Ankara'da temaslarda bulunacak. Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya
tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" dedi.