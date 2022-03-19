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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Hollanda Başbakanı Ankara’ya gelecek

Hollanda Başbakanı Ankara’ya gelecek
HOLLANDA Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Hollanda Başbakanı, "Kişisel ilişkilerimiz her zaman iyi kaldı" dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi konuğu olarak Ankara'da temaslarda bulunacak. Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" dedi.
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Hollanda Başbakanı Ankara’ya gelecek
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