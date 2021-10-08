Hollanda basınından ’SİHA’ yorumu: Gün geçtikçe daha fazla satılıyor

SIRADAKİ ÜLKE LİTVANYA

Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.