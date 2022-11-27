Hollanda devleti ‘kölelik geçmişi’ için af dileyecek

Hollanda'da Başbakan Mark Rutte hükümeti, kölelik geçmişi için özür dilemeye hazırlanıyor. Karara göre Hollanda, dünyanın 8 ayrı noktasında yarın resmi olarak özür dileyecek. Hükümet üyesi 7 bakan, eski Hollanda sömürgesi olan Surinam ile Karayipler'deki Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba ve Sint Maarten adalarına gidecek ve buradaki yetkililerden resmi olarak özür dileyecek. 17. yüzyıldan itibaren Afrika kıtasının birçok yerinde sömürge oluşturmaya başlayan Hollanda, birçok koloni kurmuştu.