Hollanda hükümetinden yeni karar! ABD’den gelecek yolculara...

Hollanda, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından ABD'yi "çok yüksek riskli ülkeler" grubuna alarak bu ülkeden gelecek yolculara zorunlu karantina kuralı getirdi.

50 EYALETE YAYILDI

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Hollanda'ya gelecek yolculara uygulanacak seyahat kısıtlamalarını güncelledi.

Omicron varyantı vakalarının artışı nedeniyle ABD'nin "çok yüksek riskli ülkeler" grubuna alındığı güncellemeye göre, yarından itibaren ABD'den Hollanda'ya gelen tüm yolcular aşılı olsalar dahi 10 günlük zorunlu karantinaya girecek. Hollanda hükümeti sadece gerekli durumlarda ABD'ye seyahat edilmesi tavsiyesinde bulundu.