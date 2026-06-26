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Hollanda'da 8 bölgede "kırmızı kod" uyarısı! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Hollanda'da 8 bölgede "kırmızı kod" uyarısı! Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Hollanda'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 8 bölgede "kırmızı kod" uyarısı verildi. Ülke genelinde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 18:28 Son Güncelleme: 26 Haziran 2026 18:35

"Kırmızı kod" uyarısı Limburg, Kuzey Brabant, Gelderland, Güney Hollanda, Kuzey Hollanda, Utrecht, Flevoland ve Overijssel bölgelerinde yerel saatle 23.00'e kadar geçerli olacak, sıcak hava dalgası cumartesi günü Limburg, Brabant, Gelderland ve Overijssel bölgelerinde de etkisini gösterecek.

KNMI'nin verilerine göre, ülkede kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık Brabant'taki Gilze-Rijen'de 40,7 derece olarak 25 ve 26 Temmuz 2019'da ölçülürken, sıcaklıkların bugün bu dereceyi aşması öngörülüyor. Hollanda hava durumu sitesi Weeronline'a göre, öğleden sonra yerel saatle 16.30 itibarıyla ülkenin güney bölgelerinde termometreler 38 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklıklar 41 dereceye ulaştı.