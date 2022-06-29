Hollanda’da çiftçiler bakanın evinin önüne gübre tankeri boşalttı

ÇİFTÇİLERİN EN KALABALIK PROTESTOSU

Hollanda'nın farklı kentlerinden binlerce çiftçi, hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto için yüzlerce traktör ve tarım araçlarıyla 22 Haziran'da Gelderland bölgesindeki Stroe köyünde toplanarak büyük bir gösteri düzenlemişti.

Haftalardır hükümetin iklim politikaları kapsamında doğal alanlardaki nitrojen olarak bilinen azot salınımı azaltılma politikalarını protesto eden çiftçiler, son olarak Doğa ve Azot Bakanı van der Wal'ın Hierden'deki evinin önünde gösteri düzenledi.

Hükümetin azot salınımı için inek, domuz ve tavuk sayısında kısıtlamalar getirmesine karşı çıkan çiftçiler otoyolları kapatma eylemleri gerçekleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius çiftçilerin şiddet eylemlerini kınarken çiftçilerin rahatsızlığının farkında olduğunu fakat azot salınımını azaltmayı hedefleyen politikaların gerekli olduğuna değinmişlerdi.