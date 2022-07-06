Hollanda’da çiftçiler sokağa döküldü: Tedarik zinciri koptu: Market rafları boşaldı! Polis havaya ateş açtı

BİRÇOK YİYECEK BOZULACAK ENDİŞESİ

Pazartesiden bu yana günlük gelen ürünlerin tedarik edilemediğini belirten Yurtseven, Zwolle'deki deponun önündeki eylemin bitmesi sebebiyle bugün öğleden sonra, günlük ürünlerin şubelerine ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Yurtseven, diğer şubelerde de benzer durumların olduğunu ve birçok taze ürünün ya çok az bulunduğunu ya da hiç bulunmadığını kaydetti.

Hollanda Gıda Firmaları Birliği (CBL), tedarik zincirinin kopması ve gerekli saklama koşullarının oluşmaması sebebiyle birçok yiyeceğin bozulacağını, blokajların milyonlarca avro zarara neden olacağını öngörüyor.