Hollanda’da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Hollanda'da, günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 24 bin 590 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

SON BİR HAFTADA VAKA SAYILARI 17 BİN CİVARINDAYDI

Ülkede vaka sayıları son bir haftada günlük ortalama 17 bin civarındaydı. Ülkede yüksek vaka sayıları nedeniyle "tam kapanma" uygulanıyor

"TAM KAPANMA" UYGULANIYOR

Hollanda'da, Kovid-19 ile mücadelede, Omicron varyantının etkili olmasının ardından, 19 Aralık'tan beri "tam kapanma" uygulanıyor.

Geçici hükümet, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulların 10 Ocak'tan itibaren tekrar yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.