Hollanda’da eyalet seçimlerinde zafer çiftçilerin oldu

Hollanda'da 13,3 milyon seçmen, 12 eyalet meclisindeki 570 üyeyi belirlemek üzere sandık başına gitti.

Kesinlik ifade etmeyen ilk geçici sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı.

Araştırma şirketi Ipsos'un verilerine göre, senatodaki sandalye sayısını etkileyen eyalet seçiminin galibi seçime ilk kez katılan ve Temsilciler Meclisinde sadece bir milletvekili bulunan BBB partisi oldu.

BBB partisi lideri ve milletvekili Caroline van der Plas kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada, senatodaki koalisyon partilerinin BBB partisi ile ciddi bir şekilde müzakere etmesi gerektiğini belirterek, "Zaten çok az sandalyeye sahiplerdi, şimdi neredeyse hiçbir şey değiller." dedi.