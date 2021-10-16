Hollanda’da gizli araştırmalar tartışma yarattı!

Hollanda'da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi. NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.

GİZLİ ARAŞTIRMALAR İÇİN 300 BİN EURO HARCANDI

Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi. Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin euro harcandığı bildirildi.

Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı. NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere "gizli bilgi" olarak raporladığı aktarıldı.