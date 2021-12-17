Hollanda’da hükümeti kurma görevi dördüncü kez Rutte’ye verildi

Hollanda Parlamentosu, ülkede kurulma hazırlıkları süren, 4 partili koalisyonun anlaştığı hükümet protokolünün üzerinde tartışmak için bir araya gelerek Rutte'ye yeni hükümeti kurma görevi verdi.

Rutte, yarın hükümet protokolünü imzalayan ve geçen dönemin aynı koalisyon hükümetini oluşturan Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Hristiyan Birlik Partisi (CU) liderleri ve VVD Partisinden bir temsilci ile bir araya gelerek bakanlıkların partiler arasındaki paylaşımını ve bakan adaylarını görüşecek.

ÜLKENİN EN UZUN SÜRE GÖREV ALAN BAŞBAKANI OLACAK

Üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte, dördüncü dönemin önünün açılmasıyla ülkenin en uzun süre görev alan başbakanı olacak.

Yeni hükümetin ocak ayı içinde resmen işbaşı yapabileceği bekleniyor.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşanıyor.

AYNI PARTİLERDEN OLUŞAN KOALİSYON HÜKÜMETİ, VERGİ SKANDALI NEDENİYLE İSTİFA ETMİŞTİ

Ülkede aynı partilerden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesi ile 15 Ocak'ta istifa etmişti.

Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından 274 gün sonra yeni hükümet kurma çalışmalarında üzerinde anlaşmaya varılan koalisyon protokolü açıklanmıştı.

Ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra dört partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.