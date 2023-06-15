Hollanda’da ırkçı ifadeleri nedeniyle yargılanan polisin müdürlük ataması geri çekildi

Rotterdam Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2,5 yıl önce ırkçı ifadeler kullanan polis memurunun Yabancılar Polisi departmanında görev yapmayacağı belirtildi.

Açıklamada, polis memurunun atamasının uygun olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Polis memurunun atamasının oluşturduğu etkiye "daha fazla dikkat edilmesi" gerektiği vurgulanan açıklamada, Rotterdam Polis Şefi Fred Westerbeke'nin "Atama için destek yetersiz görünüyor ve bu nedenle meslektaşlarımız arasında ve toplumda neler yaşandığını yeterince dikkate almadık. Aynı zamanda herkes ikinci bir şansı hak ediyor. Meslektaşımızla birlikte kendisine nasıl uygun bir çalışma ortamını bulabileceğimize bakacağız." sözlerine yerildi.

Algemeen Dagblad gazetesinde geçen pazartesi günü çıkan haberde, ırkçı ifadeler nedeniyle yargılanan ve para cezası alan polis memurunun, Rotterdam Polis Teşkilatına bağlı Yabancılar Polisi departmanına müdür olarak atandığı bildirilmişti.

Haberde, söz konusu polis memurunun 2020 yılında Dordrecht kentinde yaşanan bir olayda, polise tepki gösteren bir semt sakinine ırkçı ifadeler kullandığı belirtilmişti.

Kamuoyunda tartışmaya yol açan atamaya tepki gösterenler arasında yer alan Hollanda'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Farid Azarkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce halka karşı ırkçı ifadeler kullanmış bir polis memurunun, Yabancılar Polisi departmanına müdür olarak atanmasının "utanç verici" olduğunu söylemişti.

Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü (NCDR) Rabin Baldewsingh de, bir radyo programında verdiği demeçte, atamaya "aşırı derecede" şaşırdığını belirterek, "Böyle bir şeyin mümkün olmasını garip buluyorum. Bununla polis teşkilatında bir norm eksikliği olduğunu fark ediyorum." İfadelerini kullanmıştı.

Ülkede yabancı uyrukluların kimliklerini ve oturum haklarını araştıran Yabancılar Polisi, insan kaçakçılığı ve kimlik dolandırıcılığı gibi suçlarla ilgili araştırmalar yapıyor.