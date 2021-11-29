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Giriş Tarihi: 29.11.2021 09:45 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:57

Hollanda'da karantinadan kaçmak istediler! Askeri operasyon düzenlendi...

Hollanda’da karantinadan kaçmak istediler! Askeri operasyon düzenlendi...

Hollanda'da koronavirüs taşıyıcısı olduğu şüphesi ile karantina otelinde kalan çift kaçmaya çalıştı. Omicron türü taşıyıcı olduğundan şüphelenilen ve karantinadan kaçan çifte askeri polis tarafından operasyon düzenlendi. Bindikleri uçak havalanmak üzere iken uçaktan indirilen çift gözaltına alındı...

Hollanda'da askeri polis Omicron türü taşıyıcı olduğundan şüphelenilen ve karantinadan kaçmaya çalışan çifti yakalamak için uçağa baskın düzenledi. Hollanda'da Omicron türü taşıyıcı olduğundan şüphelenilen ve karantina otelinden kaçan evli bir çift, uçakları havalanmak üzereyken Hollanda askeri polisi tarafından uçaktan indirildi.

SİLAHLI KUVVETLER OPERASYONU DOĞRULADI

Hollanda silahlı kuvvetleri, Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'ndan İspanya'ya 'akşam 18:00 civarında hareket edecek uçakta yapılan operasyonu doğruladı. Gözaltına alınan çiftin kimlikleri açıklanmadı ve enfekte olup olmadıkları veya önlem olarak karantinada tutulup tutulmadıkları belli değil.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Ordu, onları başka bir karantina tesisine gönderilmek üzere sağlık görevlilerine teslim etti. Havayolu yolcuları arasında bir düzineden fazla yeni Omicron COVID-19 varyantı vakasının keşfedilmesinden sonra, 27 AB üyesinin tamamı 7 Güney Afrika ülkesinden seyahati geçici olarak yasaklamayı kabul etti.

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Hollanda'da karantinadan kaçmak istediler! Askeri operasyon düzenlendi...
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