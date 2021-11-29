Hollanda’da karantinadan kaçmak istediler! Askeri operasyon düzenlendi...

SİLAHLI KUVVETLER OPERASYONU DOĞRULADI

Hollanda silahlı kuvvetleri, Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı'ndan İspanya'ya 'akşam 18:00 civarında hareket edecek uçakta yapılan operasyonu doğruladı. Gözaltına alınan çiftin kimlikleri açıklanmadı ve enfekte olup olmadıkları veya önlem olarak karantinada tutulup tutulmadıkları belli değil.