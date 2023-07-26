Hollanda’da kargo gemisinde yangın çıktı: 1 ölü

Hollanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ülkenin Ameland Adası'nın 27 kilometre açıklarında seyreden Panama bandıralı Fremantle Highway kargo gemisinde yangın çıktığına dair gece yarısı civarında ihbar aldı. Kurtarma ekipleri olay yerine giderek, yangına müdahale etmeye başladı. Gemide bulunan 23 mürettebat helikopter ve filikalarla tahliye edildi.

"BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ, BİRKAÇ KİŞİ DE YARALANDI"

Açıklamada, "Mürettebat yangını kendileri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın yayılmaya devam ederek tahliyeye yol açtı. Mürettebat üyeleri helikopter ve filikalarla tahliye edildi. Ne yazık ki bir mürettebat hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı" denildi.