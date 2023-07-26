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Giriş Tarihi: 26.7.2023 12:36

Hollanda'da kargo gemisinde yangın çıktı: 1 ölü

Hollanda'da Ameland Adası açıklarında Almanya-Mısır arasında sefer yapan 23 mürettebatın bulunduğu Panama bandıralı kargo gemisinde yangın çıktı. Açıklamada, “Mürettebat yangını kendileri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın yayılmaya devam ederek tahliyeye yol açtı. Mürettebat üyeleri helikopter ve filikalarla tahliye edildi. Ne yazık ki bir mürettebat hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı” denildi.

DHA
Hollanda’da kargo gemisinde yangın çıktı: 1 ölü

Hollanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ekipler, ülkenin Ameland Adası'nın 27 kilometre açıklarında seyreden Panama bandıralı Fremantle Highway kargo gemisinde yangın çıktığına dair gece yarısı civarında ihbar aldı. Kurtarma ekipleri olay yerine giderek, yangına müdahale etmeye başladı. Gemide bulunan 23 mürettebat helikopter ve filikalarla tahliye edildi.

"BİR MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ, BİRKAÇ KİŞİ DE YARALANDI"

Açıklamada, "Mürettebat yangını kendileri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yangın yayılmaya devam ederek tahliyeye yol açtı. Mürettebat üyeleri helikopter ve filikalarla tahliye edildi. Ne yazık ki bir mürettebat hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı" denildi.

EKİPLERİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Geminin sürüklenmesini önlemek üzere kurtarma gemisi 'Hunter'ın gemiye halatla acil durum bağlantısı kurduğu belirtilirken, yangının halen devam ettiği ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan marinetraffic sitesinde yer alan bilgilere göre, dün Almanya'nın Bremerhaven şehrinden ayrılan gemi Mısır'ın Port Said şehrine doğru seyrediyordu.

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Hollanda'da kargo gemisinde yangın çıktı: 1 ölü
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