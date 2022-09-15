Hollanda’da öğrencilerin kredi borcu 25,7 milyar avroya ulaştı

Merkez İstatistik Bürosunun (CBS) yayımladığı verilere göre, kredi kullanan öğrencilerin borç ortalaması kişi başı 15 bin 900 avro olurken bunun bir önceki yıla göre yaklaşık 700 avro yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 30 bin avronun üstünde kredi borcu olan aktif ve eski öğrenci sayısının 300 bin, 50 bin avronun üzerinde borcu olanların ise 100 bini aştığı kaydedildi.

Ülkede kredi kullanan yaklaşık 1,6 milyon kişinin toplam borcunun 25,7 milyar avroya ulaştığı belirtildi. Bunun öğrenci burs sisteminin kaldırılıp tamamen kredi sistemine dönüldüğü 2015'ten itibaren 7 yılda iki katına çıktığı aktarıldı.



EN FAZLA BORÇ 25-30 YAŞ GRUBUNDA

Eğitimini tamamlayıp kredi borç ödemeye başlayanlardan 20-25 yaş arasındakilerin 13 bin 200, 25-30 yaş arasındakilerin 20 bin 300 ve 30 yaş üstündekilerin 18 bin 100 avro ortalama borcu olduğu kaydedildi.

Hollanda'da karşılıksız verilen eğitim burslarının 2015'te kaldırılmasından sonra birçok öğrenci sadece eğitim kredisi alabilirken kredi kullanan öğrenci oranının yüzde 70'i geçtiği belirtilmişti.

Öğrenciler, geri ödemelerde uygulanan faiz oranın yüksekliği ve ciddi mali yükle karşılaşılması sebebiyle protestolar gerçekleştirmişti.

Hükümet 2023-2024 eğitim yılından itibaren burs sistemini geri getirmeyi planlıyor.