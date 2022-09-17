Hollanda’da polislerin neden olduğu ölümler artıyor

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Polisten olaya ilişkin yapılan açıklamada, çevredekilerin huzurunu bozduğu şikayetiyle gözaltına alınmaya çalışılan şüphelinin polise direndiği bildirildi.

Polisin şüpheliye önce şok tabancası ardından polis köpeğini kullandığı ifade edilen açıklamada, köpeğin bacağından ısırmasının ardından hastaneye kaldırılan şüphelinin dün gece öldüğü kaydedildi.

Ağustos sonunda Twente şehrinde uyuşturucu etkisindeyken gözaltına alınan bir şüpheli de yaşamını yitirmişti. Olay anına ilişkin görüntülerde, polisin şüphelinin göğsüne iki defayla diziyle bastırdığı görülmüştü.