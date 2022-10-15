Hollanda’da skandal LGBT dayatması! Camilere bildiri imzalatmaya çalışıyorlar...

Belediyeden şehirdeki tüm camilere hitaben gönderilen mektupta, LGBT bireylere destek açıklamalarının yer aldığı bildiriye imza atmaları için cami yöneticileri, 17 Ekim'de saat 18.00'de Belediye Başkanı Femke Halsema'yla yapılacak toplantıya davet edildi.

Amsterdam Denk Partisi Belediye Meclis Üyesi Sheher Khan, Twitter'dan mektubu paylaşarak, Başkan Halsema'ya "Neden Müslümanlar LGBT şiddetinden sorumlu tutuluyor?" sorusunu yöneltti.

Mektubun cami yöneticilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Khan, durumun belediye meclisinde görüşülmesini isteyeceklerini kaydetti.

Paylaşımında Halsema'nın camilere imzalattırmak istediği bildiri taslağına da yer veren Khan, "LGBT bireylere saldıranların bazılarının bunu inanışları gereği yaptığını belirtmeleri üzerine Amsterdam'daki dini kuruluşların temsilcileri olarak bu tür ayrımcı ve şiddet hareketlerine karşı çıktığımızı bildiririz." ifadesinin yer almasına tepki gösterdi.

Khan, taslağın her ne kadar bildirinin tüm dini kuruluşları içerdiği düşünülse de camiler dışındaki kurumların pazartesi yapılacak toplantıya gelmelerinin mümkün olmadığı için bildirinin sadece camilere imzalattırılacağını ifade etti.