Hollanda’da tren kazası: Yolcu treni raydan çıktı

Hollanda Demiryolları NS sözcüsü Erik Kroeze, kazaya bir yük trenin de karıştığını söyleyerek, konuya ilişkin detayları paylaşmadı. Voorschoten Belediye Başkanı Nadine Stemerdink ise kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz trajik bir kaza. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Ne yazık ki yas tutacağımız bir can kaybı yaşandı. Duygu ve düşüncelerim yakınları zarar gören aileler ile birlikte" dedi. Kazanın tren raylarında kalan inşaat malzemeleri nedeniyle yaşandığı üzerinde duruluyor.