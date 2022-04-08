Hollanda’da yeni dönem geliyor! İsveç modeli uygulanacak...

Hollanda De Telegraaf gazetesinin haberine göre, Savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Christophe van der Maat'ın Hollanda'da askerliği daha ilgi çeken bir meslek haline getirmek için zorunlu askerlik modelleri üzerine çalıştığı belirtildi. Haberde, İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerindeki askerlik sistemlerinin incelendiği aktarıldı.

9 BİN ASKER AÇIĞI VAR

Hollanda'nın, 2018'den bu yana her yıl seçilen 4 bin gencin 11 aylık psikolojik ve fiziksel testlerden geçirilerek orduya alındığı kaydedilen haberde İsveç modeline daha yakın olduğu vurgulandı.

Haberde, Hollanda ordusunda 9 bin asker açığı bulunduğu, bunun ordudaki tüm pozisyonların yüzde 25'ine tekabül ettiğine dikkat çekilirken söz konusu kararın alınmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın rolünün olup olmadığına ilişkin bilgi yer almadı.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, daha önce katıldığı OP1 isimli televizyon programında zorunlu askerliğe karşı olduğunu fakat Hollandalı gençler arasında askerliğin nasıl daha cazip bir meslek haline geldiğini görmek istediğini bildirmişti.