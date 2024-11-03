Hollanda’daki Fatih Camisi’ne yoğun ilgi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Müzeler Gecesi"nde iki binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı.Her yıl düzenlenen "Müzeler Gecesi" kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi'ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatlarıyla ilgili bilgi aldı.Hoparlörden okunan ezanla başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti.Konuklara İslam hakkında temel bilgi veren imamlardan İsmail Mercimek, AA muhabirine, "Müzeler Gecesi" vesilesiyle Hollandalı birçok Müslüman olmayan kişi camiyle tanışıyor.